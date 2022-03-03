Президент запевнив, що ми відновимо кожен будинок, кожну вулицю, кожне місто.

Росія відшкодує усе, що зробила проти України в повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Мішенню Росії став Успенський собор у Харкові. Одна з найдавніших православних памʼяток міста, пам'яток України. На час війни собор - це укриття для харківʼян. Святе місце. Тепер – побите війною. Вони не бояться навіть цього. Користуються тим, що Бог не дає моментальної відсічі. Але Бог все бачить і відповідає. Відповідає так, що не сховаєтесь. Немає такого бункеру, щоб пережити відповідь від Бога. А собор ми точно відновимо – щоб жодного сліду війни там не залишилося. І навіть якщо ви зруйнуєте всі наші українські собори та церкви – ви не зруйнуєте нашої щирої віри. Віри в Україну і в Бога. Віри в людей", - сказав глава держави.

Зеленський запевнив, що ми відновимо кожний будинок, кожну вулицю, кожне місто.

"І говоримо Росії: вчить слова "репарації" та "контрибуції". Ви відшкодуєте усе, що зробили проти України. В повному обсязі. А тих, хто загинув, – не забудемо. Ми - разом з Богом. Ви прийшли руйнувати наші міста. Знищувати наших людей. Забирати у нас все, що нам дорого. Ви відрізаєте мирним мешканцям України електрику, воду, опалення. Ви залишаєте людей без їжі та ліків. Ви розстрілюєте маршрути, за якими можна провести евакуацію. Немає такої зброї, яку ви не використали би проти українців. А тепер ви виходите і розповідаєте своїм пропагандистам, що ви збираєтесь послати в Україну так звані "гуманітарні колони"... Запамʼятайте, безбожники: коли мільйони людей проклинають, вам нічим рятуватись", - наголосив президент.

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