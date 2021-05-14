За словами президента, найближчим часом буде представлено фундаментальний законопроект про деолігархізацію.

Президент Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб розв'язати проблему бідності, в Україні проводяться десятки ґрунтовних реформ.

Про це Зеленський написав у своїй колонці для видання "Фокус", повідомляє прес-служба глави держави.

Мова йде про деолігархізацію, судову реформу, децентралізацію, побудову сучасного фінансового сектору, приватизацію, земельну реформу, створення максимально можливих умов для економічного розвитку.

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Зокрема, Зеленський повідомив, що найближчим часом українському суспільству буде представлений фундаментальний законопроект про деолігархізацію, який зафіксує системний погляд на цю проблему.

"Нам дуже потрібні максимальна прозорість економічних відносин, недопущення деструктивних концентрацій ресурсів та рівність усіх громадян перед законом і судом. Поки цього не було, країна десятиліттями рухалася до статусу бідної у Європі. Ми це забезпечимо - і Україна зможе перейти до стабільного економічного зростання протягом десятиліть, нарешті, вирішить, зокрема й проблему бідності", - наголосив глава держави.

За його словами, щоб розв'язати проблему бідності, в Україні проводяться десятки ґрунтовних реформ.

"І доброчесний суд, і ефективна децентралізація, і сучасний фінансовий сектор, і приватизація, і завершення земельної реформи, і створення максимально можливих умов для економічного розвитку. Це десятки фундаментальних реформ. А все це разом і є зміна системи і зміна суспільних відносин", - констатував Зеленський.

На його переконання, мета всіх цих важливих трансформацій - зробити Україну зрозумілою світу, як ті держави, які вже забезпечують своїм народам заможне та комфортне життя.

Щоб цього досягти, на думку президента, громадянам необхідно припинити боротьбу одне з одним, до якої активно підштовхують олігархічні структури, і, як наслідок, - втрачати спільні шанси. Крім того, люди самі мають визначити, що пропонувати глобальному світу, а влада повинна дати більше свободи й безпеки, щоб суспільство функціонувало продуктивніше і стало успішним.

"Наприклад, ми здійснюємо дебюрократизацію відносин між державою та громадянином. Мільйони українців уже звикли користуватися додатком "Дія" для отримання адміністративних послуг, допомоги від держави, сплати штрафів або просто для пред'явлення документів. Україна стала першою у світі країною, де цифрові паспорти мають однакову силу зі звичними паперовими документами. Можемо ж бути першими, справді сучасними? Можемо", - вважає Зеленський.

Також, на його переконання, щоб реалізувати потенціал України, потрібна справедлива й раціональна державна система - та, яку будували дуже довго й фундамент якої створюється саме зараз.

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"Ну і, звичайно, нам потрібен мир. Всі війни закінчуються. Ми ніколи не роздмухували це протистояння. Навпаки, завдяки раціональній дипломатії ми зробили те, що було неможливо раніше. Це й тиша на фронті, яка минулого року врятувала десятки життів. Це й транзитний газовий контракт - на сто відсотків у наших інтересах. Це і звільнення полонених - деякі з них були у неволі роками. Якщо вдалося це, то вдасться й усе інше, що необхідно для встановлення чесного та стабільного миру", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що за ці два роки Україна щонайменше зрозуміла, яке місце повинна зайняти у сучасному глобальному світі та які трансформації й реформи повинні привести нас до цього місця.

"А конкретні дії на цьому шляху - цілий пакет системних реформ, пов'язаних одна з одною, які повинні знищити традиційний олігархічний устрій і замінити його набагато справедливішими соціально-економічними відносинами", - резюмував президент.

Нагадаємо, 15 квітня Зеленський запропонував розробити законопроект про статус олігарха в Україні. Глава держави заявив, що більше не можна допускати впливу олігархів на політику, економіку, закони і Верховну Раду.

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Автор: Костянтин Гончаров