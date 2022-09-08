Зеленський заявив, що сьогодні з українських портів вийшли ще чотири судна з агропродукцією для азійських країн.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що географія українського аграрного експорту морем дуже широка, відтак кожен день роботи зернової ініціативи спростовує російську брехню щодо неї.

Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.

Президент нагадав, що сьогодні провів розмову з новообраним президентом Кенії - першу в історії відносин між державами.

Відео дня

"Привітав із перемогою на виборах, домовилися посилювати співпрацю. Говорили й про подолання продовольчої кризи – робимо все для цього", - наголосив Зеленський.

За його словами, сьогодні з українських портів вийшли ще чотири судна з агропродукцією для азійських країн.

"У ці години на розвантаження до порту Судану заходять понад 65 тисяч тонн продовольчої пшениці. Вчора вийшов балкер із пшеницею для Кенії – більш як 50 тисяч тонн. Зараз в Одесі завантажуються судна для Лівану та Лівії. У порту Південний чекає на завантаження судно, яке прямуватиме в Індію... Тобто географія українського аграрного експорту морем дуже широка", - розповів глава держави.

Він додав, що буквально кожен день роботи зернової експортної ініціативи спростовує російську брехню щодо неї.

"Україна постачає агропродукцію споживачам із різних континентів. І саме наше постачання гарантує продовольчу безпеку на глобальному рівні", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 7 вересня виступаючи на Східному економічному форумі Володимир Путін заявив, що нібито тільки 2 з 87 кораблів, які були завантажені за Всесвітньою продовольчою програмою ООН, пішли в "бідні країни".

"80 суден – в найбідніші країни тільки два кораблі пішли. Всі інші – в європейські країни. Ну що це таке?", – обурювався Путін.

Він також заявив, що обговорить з Ердоганом обмеження напрямків вивезення зерна з України.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дві третини українського зерна, вже відправленого через "зерновий коридор", спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу. Крім того, за словами міністра, відновлення українського продовольчого експорту призвело до зниження цін на ринку продовольства.

8 вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повторив претензії російського диктатора Володимира Путіна щодо експорту українського зерна та заявив, що прагне відновити експорт зерна з Росії.

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