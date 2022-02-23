Глава держави наголосив, що вже неодноразово пропонував провести зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що Україна повинна отримати чіткі гарантії безпеки, в тому числі від Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на спільній прес-конференції з президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, які перебувають в Україні з робочим візитом.

Глава держави сказав, що сьогодні його литовський і польський колеги багато уваги приділили архітектурі безпеки у світі та в Європі.

"Ми абсолютно погоджуємося з партнерами про те, що ця архітектура потребує реновації (відновлення - УНІАН). Я дуже хотів би, аби в цьому архітектурному комплексі, скажімо так, Україну також побачили", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, не є секретом той факт, що Будапештський меморандум від 1994 року не працює.

"І ми з вами чітко розуміємо, немає ілюзії, що України на сьогодні немає в жодному з безпекових альянсів. Ніде немає. Ми самі себе захищаємо за підтримки наших партнерів, але гинуть саме українці. Тому Україні потрібні безпекові гарантії, - чіткі, конкретні вже зараз. Тому що ми хочемо знати, що ми можемо захистити своїх людей, свої домівки, і не тільки самі. Дуже потрібно, щоб була підтримка інших партнерів", - наголосив Зеленський.

"А з тим фактом, що у нас сьогодні 150 тисяч на кордоні російських військ, з тим, що є тимчасово окуповані території, - я вважаю, що серед цих країн, які надають чіткі гарантії безпеки, повинна бути Росія. Це не секрет. Я багато разів пропонував президентові Росії сісти за стіл перемовин і говорити. Тому що це питання діалогу, а не питання умов тощо. Я так вважаю", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ініціює проведення консультацій держав-гарантів Будапештського меморандуму. Президент також запропонував у найближчі тижні скликати саміт держав п'яти постійних членів Ради безпеки ООН (США, Великої Британії, Франції, Китаю і Росії) за участю України, Німеччини та Туреччини. Як зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба, українська влада прагне добитися ухвалення конкретних рішень про гарантії безпеки для України.

Будапештський меморандум: довідка УНІАН

У 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї. Після цього в 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія уклали меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум).

Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки. Згідно з меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України, а також утримуватися від застосування сили та погроз проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.

Згодом дві інші ядерні держави - Китай та Франція - висловили аналогічні гарантії Україні у формі заяв.

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