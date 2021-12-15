Президент України сподівається, що під час головування Франції Рада ЄС приділятиме окрему увагу безпеці України та протидії гібридній агресії Росії у Європі.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Обговорив з Еммануелем Макроном питання співпраці України та Франції. Сподіваюся, що за головування Франції Рада ЄС приділятиме окрему увагу безпеці України та протидії гібридній агресії Росії у Європі", - написав він.

Як повідомляється на сайті глави держави, зокрема лідери обговорили реалізацію важливих міжурядових домовленостей щодо спільних економічних проектів, які були досягнуті за підтримки глав двох держав.

Президенти також обговорили питання європейської інтеграції України.

Зеленський та Макрон скоординували позиції щодо реалізації євроатлантичних прагнень України.

Читайте такожЧлени ЄС на саміті у четвер випередять Росію про "важливі наслідки" за вторгнення в Україну - APГлава держави зазначив, що курс України на членство в НАТО залишається незмінним, а підтримка цього курсу в українському суспільстві продовжує зростати.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський прибув з дводенним робочим візитом до Брюсселя для участі в шостому саміті Східного партнерства.

Також український лідер запланував зустріч з генсеком ООН Йенсом Столтенбергом. Теми переговорів поки не повідомляють. Після переговорів Столтенберг та Зеленський буде брифінг.

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Автор: Антоніна Доломанжи