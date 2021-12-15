Зеленський зустрівся з Макроном / фото REUTERS

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Обговорив з Еммануелем Макроном питання співпраці України та Франції. Сподіваюся, що за головування Франції Рада ЄС приділятиме окрему увагу безпеці України та протидії гібридній агресії Росії у Європі", - написав він.

Як повідомляється на сайті глави держави, зокрема лідери обговорили реалізацію важливих міжурядових домовленостей щодо спільних економічних проектів, які були досягнуті за підтримки глав двох держав.

Зеленський зустрівся з Макроном / фото REUTERS

Президенти також обговорили питання європейської інтеграції України.

Зеленський зустрівся з Макроном / фото REUTERS

Зеленський та Макрон скоординували позиції щодо реалізації євроатлантичних прагнень України.

Читайте такожЧлени ЄС на саміті у четвер випередять Росію про "важливі наслідки" за вторгнення в Україну - APГлава держави зазначив, що курс України на членство в НАТО залишається незмінним, а підтримка цього курсу в українському суспільстві продовжує зростати.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський прибув з дводенним робочим візитом до Брюсселя для участі в шостому саміті Східного партнерства.

Також український лідер запланував зустріч з генсеком ООН Йенсом Столтенбергом. Теми переговорів поки не повідомляють. Після переговорів Столтенберг та Зеленський буде брифінг.

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Автор: Антоніна Доломанжи