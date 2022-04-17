Після розпаду СРСР на балансі Молдови було понад 30 винищувачів Міг-29.

У перші дні війни Україна звернулась до керівництва Молдови з проханням продати винищувачі Міг-29, проте Київ отримав відмову.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на поінформовані джерела.

Після розпаду СРСР на балансі Молдови було понад 30 винищувачів Міг-29, але більшість з них згодом придбали США, коли дізналися про наміри щодо них Ірану.

У країни залишалися шість вказаних літаків. Невідомо, наскільки вони у робочі стані.

Маленькій державі Міг-29 непотрібні, кілька разів уряд навіть оголошував аукціон, та без успіху. Звучали питання й про їхню утилізацію.

А ось Україна могла б їх відремонтувати, пише видання, і запустити бій. Саме тому Київ звернувся у перші дні війни до Кишинева.

Проте українська сторона, повідомляє ЄП, отримала відмову з формулюванням "ми не хочемо дратувати Росію".

Автори матеріалу вважають, що це рішення Молдови ще позначиться на відносинах між двома столицями.

Війна Росії проти України: нові дані

Росія вторглася на територію України вранці 24 лютого. Проте після провалу у наступі на Київ була змушена відступати до Білорусі.

Наразі окупанти планують іще один штурм – сходу України і виходу на межі всієї Луганської та Донецької області. Важкі бої тривають у цьому регіоні з початку повномасштабної війни.

Найважчою ситуація досі залишається у Маріуполі. Окупанти оточили місто і роблять невдалі спроби атак на "Азовсталь".

При цьому продовжується терор тамтешнього населення: людей катують, вбивають, спалюють у мобільних крематоріях з метою приховання доказів злочинів, а також депортують до фільтраційних таборів у Росії.

Захисники мужньо стримують спроби ворога прорватися до Харкова. Станом на ранок 17 квітня противнику вдалося впритул підійти до Сєвєродонецька.

За час повномасштабної війни з Росією у боях з ЗСУ знищено понад 20 300 окупантів, водночас, за словами Зеленського, 3 тисячі українських захисників полягли на полі бою.

Вас також можуть зацікавити новини: