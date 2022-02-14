У разі отримання незадовільної інформації під час зустрічі ОБСЄ, Кулеба ініціює проведення спільного засідання Постійної ради та форуму співробітництва з безпеки.

Термінова зустріч з Росією та рештою країн-учасниць Віденського документа з приводу зосереджених військ РФ біля України та на окупованих територіях може відбутися завтра, 15 лютого. Вчора її ініціювала українська сторона.

Про це на брифінгу 14 лютого заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Не отримавши запитувану інформацію Дмитро Кулеба вчора доручив направити офіційні запити про застосування наступного елемента механізму Віденського документа-проведення окремої зустрічі ОБСЄ для обговорення посилення і переміщення військ Росії. Така зустріч має відбутися протягом 48 годин, ймовірно 15 лютого", - заявив Ніколенко.

За словами речника українського МЗС, у разі отримання незадовільної інформації під час зустрічі ОБСЄ, Кулеба ініціює проведення спільного засідання Постійної ради та форуму співробітництва з безпеки.

"У п'ятницю, у разі отримання незадовільної інформації під час зустрічі у вівторок, Кулеба ініціюватиме проведення в ОБСЄ спільного засідання Постійної ради та форуму співробітництва з безпеки. Не тільки для обговорення ситуації на кордонах України, а й для можливого вироблення рекомендацій і подальших кроків щодо Росії", - підкреслив Ніколенко.

Що передувало

Напередодні Україна звернулася до Російської Федерації з запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території нашої країни та в тимчасово окупованому Криму.

Згідно з положеннями Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь, уточнив Кулеба.

Загроза повномасштабного наступу Росії

11 лютого Джо Байден у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що атака росіян на Україну може статися "найближчими днями". Американський президент попередив главу Кремля Володимира Путіна про "швидку відповідь" на наступ.

У зв’язку з високим ризиком бойових дій низка країн закликали своїх дипломатів покинути Україну.

Радник президента США Джейк Салліван того ж дня припустив, що вторгнення Росії може початися з ракетних ударів, і порадив американцям услід за Байденом вилетіти з України протягом найближчих 48 годин.

Росія назвала озвучені прогнози США "нагнітанням ситуації" та "відвертою дезінформацією".

За даними Міноборони, Росія зосередила біля України понад 100 тисяч військових. Захід побоюється, що ці війська РФ спробує залучити до повномасштабного наступу на Україну вже взимку.

США спільно з ЄС та Британією розробляють інструменти стримування апетитів Кремля, зокрема шляхом запровадження економічних санкцій. Втім, за останніми даними преси, про відключення країни від SWIFT не йдеться.

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