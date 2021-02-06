У своїй декларації нардеп вказав дохід у розмірі мільйона гривень від здачі в оренду жомової ями в Полтавській області.

Журналісти виявили зв'язок між нардепом "Опозиційної платформи - За життя" Іллею Кивою і компанією, зареєстрованою жителем окупованих територій Луганської області.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus info.

У своїй декларації нардеп вказав дохід у розмірі мільйона гривень від здачі в оренду жомової ями в Полтавській області. Журналісти з'ясували, що орендувала той об'єкт ТОВ "Компанія Сиквел", яка зареєстрована у Львові. Печатка цієї фірми була виявлена на фотографіях, які в жовтні 2020 року опублікувала Служба безпеки, коли накрила великий конвертаційний центр. Пізніше з'ясувалося, що за адресою реєстрації такої компанії немає.

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У підсумку журналістам вдалося розшукати людину, яка зареєструвала ТОВ "Компанія Сиквел". Ним виявився житель "ЛНР" Олександр Попов.

"Він ходить у військовій формі, ненавидить "укропів", лікується в Москві, вітає з днем народження молоду республіку, а потім приїжджає до "укропів", реєструє фірму, і ця фірма починає платити нездорові гроші за оренду бур'янів (жомової ями) Іллі Киви", – йдеться в розслідуванні.

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Автор: УНІАН