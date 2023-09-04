Після звільнення Резнікова з посади до парламенту має надійти подання президента про призначення Умєрова новим міністром оборони.

Верховна Рада України розгляне звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони у 5 вересня, а розгляд кандидатури Рустема Умєрова запланований на 6 вересня.

5 вересня парламент має звільнити Умєрова з посади очільника Фонду державного майна, повідомляє LIGA.net з посиланням на співрозмовників в керівництві фракції "Слуга народу".

Вони розповіли, що після звільнення Резнікова до парламенту має надійти подання президента про призначення Умєрова новим міністром оборони. Після цього комітет з питань нацбезпеки та оборони розгляне його документи та підготує проєкт постанови про призначення.

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Відомо, що 5 вересня Умєров збирається відвідати засідання фракції "Слуга народу", де відповість на запитання нардепів. 6 вересня Рада планує розглянути його затвердження на посаду міністра.

Щодо призначення нового голови ФДМ, то питання поки на паузі. При цьому основним кандидатом є чинна голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська, але вона, за словами джерел, "вже не хоче".

Зміна очільника Міноброни - деталі

4 вересня міністр оборони України Олексій Резніков подав до Ради заяву про відставку. Він додав, що готовий відзвітувати про свою роботу. Згодом комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

В свою чергу, Рустем Умєров, який має стати новим міністром оборони замість Олексія Резнікова, подав заяву про звільнення з посади голови Фонду держмайна.

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