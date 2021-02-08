Ніжні млинці, які просто тануть у роті, обожнюють і діти, і дорослі.

Домашні млинці на молоці – це дуже смачно. Приготовлені на молоці вони виходять тонкими та ніжними. А начинку можна взяти будь-яку: як солодку, так і несолодку.

Млинці на молоці

Молоко - 500 г

Яйця домашні - 2 шт.

Борошно - 4 ст. л.

Цукор - 1-2 ст. л.

Соняшникова олія - 3 ст. л. (2 ст. л. - у тісто, 1 ст. л. - для смаження)

У глибоку миску вбити яйця, добре збити їх вінчиком. Влити половину молока, добре перемішати. Всипати цукор та трохи солі. Потрібно простежити, щоб кристалики повністю розчинилися.

Читайте такожСмачна гарбузова запіканка: як приготувати апетитну стравуНевеликими порціями всипати борошно, одночасно збиваючи вінчиком, щоб не було грудочок. Влити решту молока та перемішати. За консистенцією тісто має бути як рідка сметана. Наприкінці додати кілька ложок соняшникової олії й добре перемішати.

Добре розігріти сковороду, змастити її соняшниковою олією. Влити ополоником у центр сковороди тісто (його кількість на один млинець залежить від її діаметра). Розподілити тісто рівномірно по сковороді, нахиляючи її в різні боки.

Смажити млинці 1-2 хвилини. Потім перевернути за допомогою дерев'яної лопатки і підсмажити млинець ще хвилину на іншому боці.

Заварні млинці на молоці

Яйця - 2 шт.

Молоко - 1 ст.

Вода (окріп) - 1 ст.

Олія - 3 ст. л.

Борошно - 1 ст.

Цукор - 3 ст. л.

Сіль - 0,5 ч. л.

Збити яйця з цукром та сіллю. Влити молоко. Частинами просіяти борошно, перемішати, щоб не було грудочок.

Потім поступово додати окріп та олію.

Добре розігріти сковороду. Влити невелику кількість тіста і, нахиляючи сковороду, рівномірно розподілити його у вигляді кола.

Обсмажувати заварні млинці до рум'яності з двох боків.

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Автор: УНІАН