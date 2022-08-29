Рецепт смачних дерунів нам зазвичай передають мами та бабусі, але давайте будемо чесні – правильні деруни виходять далеко не у всіх, навіть якщо нам сто разів розповіли, як саме приготувати справжні деруни.

Будь-якій господині здається, що деруни – це просто. Здавалося б, як страва з мінімальної кількості інгредієнтів може бути складною? Але з рештою в одних деруни виходять сірими, в інших – тонкими, у третіх – не тримають форму та розвалиться.

Основні помилки полягають в погано приготованому картопляному тісті. Якщо ви впораєтеся з тістом, ви будете без проблем готувати не лише деруни за класичним рецептом. Ви зможете готувати пишні деруни, деруни з м'ясом, ви будете знати, що потрібно додати в деруни, щоб вони не темнішали та як приготувати найсмачніші деруни на світі.

Правильні деруни, поради шеф-кухаря

Що потрібно додати в деруни, щоб вони не темнішали

Обов'язково додайте в тісто натерту на тертці або перекручену на м'ясорубці цибулину. Саме цибуля збереже колір картоплі.

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Що робити, якщо немає яєць для дерунів

Деруни можна приготувати й без яєць. Додайте в тісто борошно з розрахунку 4 столових ложки борошна на 800 грамів картоплі. Борошно можна взяти пшеничне, або зробити мікс з кукурудзяного, горохового та пшеничного борошна. Тут вже все залежить від вашого смаку.

Скільки можна зберігати тісто для дерунів

Шеф-кухарі не радять зберігати тісто для дерунів більше ніж годину навіть в холодильнику. В ідеалі таке тісто краще взагалі не зберігати. Навіть якщо ви додали в тісто цибулину, при тривалому зберіганні воно потемнішає. Тому не варто готувати тісто для дерунів заздалегідь.

Чому деруни виходять сирими всередині

Якщо ви зробили занадто великі деруни та поставили сковороду на великий вогонь, деруни просто не встигнуть пропектися. Вони почнуть підгоряти, залишаючись сирими всередині. Щоб деруни не були сирими всередині, робіть їх тоненькими, смажте тільки під кришкою і на мінімальному вогні.

Ще однією причиною сирих дерунів може бути тісто, приготоване на великій тертці. Чим більша фракція картоплі, тим більше часу потрібно на приготування. Іншими слова, якщо ви натерли картоплю на великій тертці, смажте деруни трохи довше, ніж якби ви перебили картоплю на блендері.

Що додати в деруни, щоб вони не розвалювалися

Деруни можуть розвалюватися з кількох причин: картопля дала занадто багато соку, в тісті занадто мало яєць, або у вас картопля з низьким вмістом крохмалю. Щоб деруни не розвалювалися, злийте зайву рідину з тіста. Гарненько перемішайте натерту картоплю і вбийте в неї сире яйце. Якщо не допоможе - додайте кілька ложок крохмалю.

Деруни з м'ясом

Приготувати деруни з м'ясом набагато простіше, ніж може здаватися. Таємниця дерунів з начинкою полягає в тому, що ви кладете ложку тіста на сковороду, накриваєте сковороду кришкою і чекаєте буквально хвилину. Як тільки тісто злегка схопиться, ви кладете на нього начинку і зверху запечатуєте дерун ще однією ложкою тіста. Накриваєте сковороду кришкою і смажите деруни до рум'яної скоринки.

Правильні деруни

Правильні деруни мають бути м'якими, пишними, з рум'яною хрусткою скоринкою. Справжні деруни мають бути білого кольору і мати ніжну структуру. Якщо деруни вийшли гумовими – ви додали занадто багато борошна, якщо деруни занадто тонкі - ви не злили зайву рідину.

Що додати в деруни, щоб вони були пишними

Пишні деруни приготувати досить просто. Для цього посоліть натерту картоплю і дайте їй постояти кілька хвилин. Злийте рідину, яку виділить картопля, після чого додайте в тісто кілька ложок борошна або крохмалю.

Чи потрібно в деруни додавати яйце

Так, потрібно і бажано не одне, а два яйця. Але потрібно врахувати, що яйця зроблять тісто більш рідким, тому або злегка злийте рідину, яку виділить картопля, або додайте в тісто кілька ложок борошна або крохмалю.

З чим можна приготувати деруни:

Деруни - універсальна страва, для якої підійде будь-яка начинка. Ви можете використовувати будь-який м'ясний фарш на ваш смак. Також в деруни можна покласти натертий твердий сир, солоний сир, дрібно нарізану копчену ковбасу або шинку.

ТОП простих смачних рецептів дерунів

Деруни рецепт класичний

1 кг сирої картоплі натерти на тертці;

додати 2 яйця;

сіль, мелений перець до смаку;

додаємо натерту на тертці цибулину;

додаємо 4 столові ложки борошна.

Все перемішуємо і смажимо деруни на середньому вогні під кришкою до рум'яної скоринки. Подаємо з часником та сметаною.

Деруни з м'ясом рецепт

800 кг сирої картоплі натерти на тертці;

додати 2 яйця;

додаємо натерту на тертці цибулину;

4 столові ложки борошна.

Все перемішуємо і додаємо до смаку сіль та перець.

400 грамів будь-якого фаршу солимо та перчимо. Якщо є бажання можна додати в фарш натерту на тертці цибулину, або дрібно нарізану свіжу зелень. Кладемо на розпечену сковороду ложку тіста, зверху чайну ложку фаршу і накриваємо фарш ще однією ложкою картопляного тіста. Смажимо деруни з м'ясом під кришкою на середньому вогні. Подаємо зі сметаною.

Швидкі деруни

Швидкі деруни - це класичний рецепт без начинки з мінімумом інгредієнтів.

600 грамів сирої картоплі натираємо на великій тертці;

додаємо 1 яйце;

3 столові ложки борошна;

сіль і перець до смаку.

Смажимо під кришкою до рум'яної скоринки

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