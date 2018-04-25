У Житомирі патрульні затримали авто зі зброєю та наркотиками (фото)

У 38-річного водія вилучили гранати Ф-1, РГД-5, запали до них, обріз мисливської рушниці, набої, стартовий пістолет та три пакети з рослинними наркотиками.

Вчора ввечері у Житомирі правоохоронці затримали автомобіль зі зброєю.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, 24 квітня, о 18.25 під час патрулювання по вулиці Князів Острозьких за порушення правил дорожнього руху патрульні поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ. Оскільки водій помітно нервував, патрульні прийняли рішення оглянути автівку.

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В подальшому, під час поверхневої перевірки транспортного засобу патрульні поліцейські виявили пристрій, схожий на «обріз» рушниці, пістолет, дві гранати та запали до них, набої до рушниці, кевларову каску, бронежилет, а також булаву.

Перевозив зброю 38-річний бердичівлянин. Загалом патрульні вилучили гранати Ф-1, РГД-5, запали до них, обріз мисливської рушниці, набої, стартовий пістолет, а також три пакети з рослинними наркотиками.

«Власника цього арсеналу затримано по ст. 208 КПК. Перевіряємо походження зброї та боєприпасів», - написав на своїй сторінці у Facebook начальник Головного управління Нацполіції у Житомирській області В’ячеслав Печененко.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, обставини події встановлюють слідчі. За фактом події відкрито кримінальне провадження.