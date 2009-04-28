Боротьбу з контрабандою мобільних телефонів ведуть інтелектуально

Боротьба з контрабандою мобільних телефонів вийшла на новий інтелектуальний рівень. Про це заявив сьогодні на презентації інформаційної системи обліку мобільних телефонів на території України перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що «це не просто чергове відкриття державного об`єкту», «фактично, ми переводимо боротьбу з контрабандою на новий інтелектуальний рівень».

За даними О.ТУРЧИНОВА, сьогодні однією з головних проблем є контрабанда мобільних телефонів в Україну. 80% телефонів ввозять нелегально. Проте, за його словами, не тільки проблема контрабанди є важливою для мобільного ринку, захист від контрабанди - це один із заходів, яка дасть змогу підвищити надходження до бюджету.

Крім того, запуск системи призведе до того, що «повністю зникне мотивація в крадіжці мобільних телефонів».

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що введення в дію системи дасть змогу захистити українського споживача від неякісної та контрафактної продукції.

Система включається в роботу не одразу, «ми зробили перехідний період протягом двох місяців, щоб реалізаторам можна було продати вже ввезені телефони», повідомив О.ТУРЧИНОВ

Водночас, за його словами, коли закінчиться перехідний період, реалізувати незаконно ввезені телефони в Україні буде не можна.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції України зареєструвало рішення Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) №1339 від 05.02.2009 року «Про затвердження Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв», яке набрало чинності 28 березня 2009 року.

Новий порядок затверджено замість аналогічного документа, прийнятого НКРЗ 2007 року, який вимагав обов`язкового маркування радіоелектронних засобів (РЕЗ) і випромінювальних пристроїв (ВП).

Новим порядком не дозволяється реалізація мобільних телефонів, які авторизовано постачають в Україну, без наявності захисного знаку (наноситься на телефон виробником) і реєстрації індивідуального коду (серійного номера) IMEI в узагальненій базі даних.

Таку узагальнену базу даних вестиме державне підприємство „Український державний центр радіочастот”. Проектом порядку, опублікованому на сайті НКРЗ, передбачено, що в кожному пункті реалізації повинна бути забезпечена можливість перевірки під час купівлі наявності в узагальненій базі даних коду ІМЕІ телефону/терміналу, який придбавається.

Дія цього порядку поширюватиметься на всіх суб`єктів господарювання – юридичних і фізичних осіб, які здійснюють реалізацію РЕЗ і ВП на території України.