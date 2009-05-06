Студенти вимагають повністю відмінити постанову про платні послуги

Представники студентських організацій мають намір боротися за повне скасування постанови Кабінету міністрів України, якою навчальним закладам дозволяється брати плату за відпрацювання студентами практичних, лабораторних та семінарських занять з дисциплін, що були ними пропущені без поважних причин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного студентського союзу.

На думку студентів, ця постанова суперечить ст. 53 Конституції України в частині гарантій громадянам безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі та ст. 42 закону “Про освіту”.

“Прожити на стипендію, яка менша від прожиткового мінімуму, – неможливо. Окрім того, частина студентів взагалі її не отримує. Добре, якщо студента підтримують батьки, однак, якщо це джерело відсутнє, студент повинен працювати, щоб вижити. Так в переважній більшості випадків роблять студенти-старшокурсники: поєднують навчання із роботою. Що ж робити тепер тим, хто працює, пропускаючи частину пар без поважних причин: віддавати останню копійку за неякісно проведену пару замість купівлі буханця хлібу?”, – заявив голова організації ”Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ.

Студенти також не сприймають ініціативу брати з них оплату за проведення додаткових індивідуальних занять та додаткових консультацій. На думку Національного студентського союзу, це може призвести до фактичної легалізації корупції у вишах.

“Я категорично проти додаткових занять за гроші. Викладачі вищих навчальних закладів будуть змушувати студентів до “добровільних” консультацій та індивідуальних занять (якщо не за власним бажанням заробити, то за вказівкою адміністрації та спущеним на них “плановим” показником додаткових занять)”, - вважає перший віце-президент Національного студентського союзу Григорій КУЗЬМІН.

Як повідомляв УНІАН, приводом до початку студентських виступів стала постанова Кабінету міністрів України від 14 квітня 2009 року №369 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України” (щодо розширення платних послуг, що можуть надаватися державними навчальними закладами). Національний студентський союз надіслав листа першим особам держави, який підписали понад 50 представників органів студентського самоврядування, молодіжних громадських організацій та студентських профспілок із 17 регіонів України, з вимогою залишити освіту доступною і зупинити дію постанови.

5 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію окремих положень постанови Кабміну від 14 квітня щодо розширення переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами.