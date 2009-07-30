Кримські татари заявляють про напад на їх пікет під Кабміном
Молодики оточили сплячих
Кримські татари заявляють про нічний напад на їх пікет під будівлею Кабінету міністрів України.
Про це УНІАН повідомив представник громадської організації «Авдет» Рінат ШАЙМАРДАНОВ.
«Сьогодні, в ніч з 29 на 30 липня, на 80-у добу акції протесту, було здійснено розбійницький напад на пікет кримських татар перед Кабінетом міністрів України. Близько 30 молодиків з армійською стрижкою оточили сплячих учасників акції, скрутили їм руки і влаштували погром пікету. Було поламано плакати й транспаранти, розкидано й викрадено майно пікетувальників», - сказав ШАЙМАРДАНОВ.
За його словами, співробітники правоохоронних органів, які згідно з нормами Конституції України, зобов`язані були забезпечувати охорону пікету, не пробували зупинити погромників.
Громадське об`єднання «Авдет» почало акцію протесту перед будівлею українського уряду в середині квітня з вимогою передати 845 га землі в Криму зі сфери управління Міністерства оборони, Міністерства аграрної політики й Академії аграрних наук у сферу управління місцевих органів влади для подальшої передачі кримським татарам.