В Україні виявлено 28 порушників у сфері боротьби з відмиванням коштів

З початку поточного року Державний комітет фінансового моніторингу України виявив 28 порушників і склав на них адміністративні протоколи за фактом порушення чинного законодавства у сфері боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму.

Про це повідомила УНІАН прес-служба відомства з посиланням на голову Держфінмоніторингу Ігоря ЧЕРКАСЬКОГО.

За наслідками проведеної роботи, 23 адміністративних порушення були виявлені комітетом за допомогою Єдиної державної інформаційної системи і 5 - за матеріалами правоохоронних органів.

За словами голови Держфінмоніторингу, здебільшого порушниками є посадовці банківських і страхових установ, які несвоєчасно надавали Держфінмоніторингу дані про сумнівні фінансові операції.

До суду було передано всі 28 протоколів про адміністративні порушення, і судовими інстанціями щодо більшості з них винесено рішення про накладення штрафу. Найбільшу кількість адмінпорушників виявлено у Києві, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.