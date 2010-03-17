Україна заборонила ввезення птиці, продукції і сировини з неї з Румунії у зв`язку з реєстрацією захворювання птиці високопатогенним грипом на території Румунії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.

Наголошується, що це перший зареєстрований в Європі цього року спалах пташиного грипу. Національна лабораторія Румунії 16 березня підтвердила, що йдеться про спалах високопатогенного штаму вірусу H5N1. Щоб обмежити поширення вірусу, румунська влада вжила необхідні заходи, передбачені законодавством, – знищення птиці на ураженій фабриці, встановлення захисної зони в радіусі 3 км і зони посиленого нагляду в радіусі 10 км.

Останній випадок пташиного грипу був зафіксований в ЄС у березні 2009 року, коли пташиний грип виявили в диких качок у Німеччині.

Ввезення з Румунії інших вантажів, підконтрольних службі Державної ветеринарної медицини, здійснюється відповідно до ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об`єктів державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду.