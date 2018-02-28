У Росії депутат тиждень їздив із мертвою собакою, яка застрягла у бампері його авто

Водій кілька днів пересувався по місту разом із тілом пса – тіло тварини застрягло в бампері його авто.

У російському Таганрозі водій, який збив собаку, кілька днів пересувався по місту разом з нею – тіло тварини застрягло в бампері його авто. Як з'ясувалося, цією людиною виявився депутат від "Єдиної Росії" Валерій Пісковець.

Про це повідомляє varlamov.ru.

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Від коментарів Валерій Пісковець відмовився, посилаючись на зайнятість: "Я спілкуюся і з прокуратурою, і з поліцією, спокійно розбираємося. Я співпрацюю з телевізійною компанією, вони прокоментують, якщо вважатимуть за потрібне".

Депутат також заявив, що це "подія тижневої давнини, яка протягом однієї години набуває незрозумілої ситуації". На питання, як же так вийшло з собакою, депутат відповів: "Не збагну". Від інших коментарів він відмовився, пославшись на зайнятість.

Як повідомляв УНІАН, раніше у російському Омську п'яний чоловік викрав маршрутку.