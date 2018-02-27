Не дочекався водія: у російському Омську п'яний чоловік викрав маршрутку

Незабаром він врізався в ліхтарний стовп.

У Нижньовартовську житель Омська викрав маршрутне таксі, так як втомився чекати водія, але врізався в найближчий стовп.

Про це повідомляється на сайті управління МВС по ХМАО.

За даними відомства, водій маршрутки залишив свій транспортний засіб із ключами запалювання всередині і відлучився. В цей час житель Омська, який втомився чекати шофера, вирішив самостійно дістатися до пункту призначення. Однак незабаром він врізався в ліхтарний стовп.

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Поліцейські затримали його, чоловік виявився 38-річним вахтовиком, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

«В цей день він з друзями в одному з розважальних закладів вживав спиртні напої, після чого, вийшовши на вулицю, побачив маршрутне таксі. Зрадівши, він сів у салон. Довге очікування втомило молодого людини, і він вирішив самостійно доїхати додому. Зайнявши місце водія, зловмисник рушив з місця, проте виїхати далеко не зміг», — розповіли у відомстві.

Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 166 КК («Неправомірне заволодіння автомобілем або іншим транспортним засобом без мети розкрадання»).