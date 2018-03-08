Жителя Москви вбили під час виконання завдання пікап-тренера - ЗМІ

У теоретичній ситуації, де хлопець захищає дівчину, ніж у руках хулігана виявився справжнім.

У Москві молодий хлопець загинув під час виконання завдання свого пікап-тренера.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, 24-річний хлопець на ім'я Ренат разом з друзями вирішив навчитися доглядати за дівчатами і «отримати перепустку за френдзону». Хлопці знайшли тренера, «гуру пікапа і саморозвитку» Бориса Маркіша. Він люб'язно погодився навчити хлопців за 75 000 рублів.

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«Одним із завдань була самооборона. Точніше, теоретична ситуація, де до вашої дівчині на вулиці чіпляється хуліган. Ренат був у ролі захисника, Маркіш — в ролі хулігана. На жаль, в цій теоретичній ситуації, ніж у руках хулігана виявився чомусь справжнім», – йдеться в повідомленні.

Під час відпрацювання прийомів Борис встромив зброю в груди Рената, і молодий чоловік помер до приїзду швидкої.

Вчителя забрала поліція. За його словами, усе це жахливе непорозуміння і випадковість.