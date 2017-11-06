У Росії дівчина вдарила подругу ножем у груди через iPhone

У Ленінградській області Росії дівчина вдарила подругу ножем, щоб викрасти її айфон. Про це повідомляється на сайті регіонального управління МВС.

Інцидент стався 5 листопада в місті Шліссельбурзі. Рано вранці молода місцева мешканка вдарила ножем дівчину, яка прийшла до неї в гості, і відібрала смартфон. Постраждала була госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Читайте такожВ Apple попередили про можливе вигорання дисплеїв iPhone X

За даними видання 47news, мова йде про одну з останніх моделей айфона. Підозрювана 20-річна дівчина ніде не працює, її 19-річна подруга, яка отримала поранення в груди, працює менеджером в будівельній компанії.

Як повідомляв УНІАН, українець намагався незаконно вивезти з Туреччини 43 iPhone X. Правоохоронці вилучили понад 40 телефонів Apple iPhone X вартістю майже 1,3 мільйона гривень.