Довірена особа Путіна Міхалков упав і потрапив до лікарні

Режисер і довірена особа Путіна Міхалков послизнувся і впав перед дебатами у Нижньому Новгороді.

Режисер Микита Міхалков, який є довіреною особою кандидата в президенти Володимира Путіна, послизнувся і впав перед дебатами у Нижньому Новгороді.

Як передає РБК, він потрапив до лікарні, але медичне обстеження не виявило серйозних ушкоджень. У результаті режисер прийняв рішення продовжити робочу поїздку та взяти участь у всіх запланованих зустрічах, повідомили в його прес-службі.

Читайте такожНа з'їзді бізнесменів Путін запропонував в анекдоті про згвалтування замінити тракториста на доярку (відео)Міхалков став довіреною особою Путіна вже вдруге (попередній - перед виборами 2012 року). Довірені особи беруть участь у політичних дебатах кандидатів у президенти від їхнього імені.

Вибори президента відбудуться 18 березня. У виборчому бюлетені вісім осіб: Ксенія Собчак, Володимир Жириновський, Григорій Явлінський, Павло Грудінін, Максим Сурайкин, Сергій Бабурін, Борис Титов, Володимир Путін.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня під час теледебатів Жириновський криками довів Собчак до сліз.