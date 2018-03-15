Довірена особа Путіна Міхалков упав і потрапив до лікарні

14:35, 15 березня 2018
Русский міръ
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72-річний Міхалков не встояв на ногах / Фото УНІАН

Режисер Микита Міхалков, який є довіреною особою кандидата в президенти Володимира Путіна, послизнувся і впав перед дебатами у Нижньому Новгороді.

Як передає РБК, він потрапив до лікарні, але медичне обстеження не виявило серйозних ушкоджень. У результаті режисер прийняв рішення продовжити робочу поїздку та взяти участь у всіх запланованих зустрічах, повідомили в його прес-службі.

Читайте такожНа з'їзді бізнесменів Путін запропонував в анекдоті про згвалтування замінити тракториста на доярку (відео)Міхалков став довіреною особою Путіна вже вдруге (попередній - перед виборами 2012 року). Довірені особи беруть участь у політичних дебатах кандидатів у президенти від їхнього імені.

Вибори президента відбудуться 18 березня. У виборчому бюлетені вісім осіб: Ксенія Собчак, Володимир Жириновський, Григорій Явлінський, Павло Грудінін, Максим Сурайкин, Сергій Бабурін, Борис Титов, Володимир Путін.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня під час теледебатів Жириновський криками довів Собчак до сліз.

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Теги: #вибори президента РФ