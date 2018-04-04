В РПЦ розповіли про п'яного архімандрита, який заспівав "Мурку" в трапезній московського храму (відео)

"Видно, що і священики, і черниці присутні не в захваті від того, що відбувається, але ніхто з них не сміє заперечити, раз це улюбленець єпископа", - зазначили в РПЦ.

Російський журналіст Олександр Невзоров опублікував в Twitter відеозапис, на якому в трапезній московського храму п'яний високопоставлений священик виконує пісню "Мурка".

У керівництві РПЦ заявили, що на відео - особистий секретар архієпископа Тираспольського Сави архімандрит Венедикт Цирков. "По одягу видно, що це тепла пора року, не репортаж, звичайно, з місця подій. Але вражає саме те, що це вважається нормальним. Видно, що і священики, і черниці присутні не в захваті від того, що відбувається, але ніхто з них не сміє заперечити, раз це улюбленець єпископа. Раз у його присутності, значить, все можна", - сказав Протодиякон РПЦ Андрій Кураєв в інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва".

Він зазначив, що дія відбувається в трапезній московського Храму ікони Божої матері "Троєручиця" в районі Орехово-Борисово.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Росії звільнили обласного міністра та його заступників, які знялися у безумному відео. На відео чиновники зобразили гру в карти на бюджетні гроші, розпиття алкоголю, переодягання в жінок, поїздку на полювання із справжньою зброєю і похід у лазню з ведмедем і чоловічим стриптизом. Пізніше з'ясувалося, що відео, яке коштувало чиновникам посад, було знято в якості жарту для корпоративу і не призначалося для публікації.