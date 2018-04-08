На радіоактивний попіл: росЗМІ розповіли, як британські поліцейські спалювали кота Скрипаля вогнеметом (відео)

За словами російських пропагандистів, британська сторона «замітає сліди», знищуючи будь-які можливі докази у справі.

Після отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля британські правоохоронці спалили його кота по кличці Неш Ван Дрейк з вогнемета.

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Відповідний сюжет вийшов на телеканалі «Россия 24». Ведучий каналу заявив, що британські правоохоронці «по максимуму замітають сліди – так, щоб від живого доказу залишився лише попіл». Тим не менш, другий кіт Скрипаля, як стверджується, встиг втекти.

Згідно з сюжетом, у Скрипаля були два кота, собака та дві морські свинки. Свинки, за словами пропагандистів, були залишені поліцейськими на вірну загибель, без води та корму.

Раніше ЗМІ розповіли, що сталося з домашніми тваринами отруєного екс-шпигуна Скрипаля. Зазначалося, що дві морські свинки Скрипалів загинули від зневоднення у відсутність господарів, а чорний персидський кіт по кличці Неш ван Дрейк був знайдений у важкому стані, його приспали.

Як повідомляв УНІАН, колишнього російського шпигуна Скрипаля і його дочку Юлію виявили без свідомості 4 березня в британському Солсбері. Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою у СРСР. 66-річний Скрипаль та його 33-річна дочка знаходяться у лікарні.