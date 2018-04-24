Черговий прокол росТБ: кадри з фільму видали за доказ інсценування хіматаки в Сирії (фото)

12:28, 24 квітня 2018
Русский міръ
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Глобальне Час

У випусках новин на російських «Першому каналі» і «Росії 1» в якості доказу того, що хімічна атака в сирійській Думі була інсценізована, використовували кадри з художнього фільму 2016 року, знятого сирійським режисером Хумамом Хусари і присвяченого хімічної атаки 2013 року.

На цей факт звернув увагу російський телеканал "Дождь".

Глобальне Час

У випусках новин на згаданих каналах показувалося, як нібито мертві люди лежать на вулицях, а поруч з ними в цей момент знаходяться люди з камерами. На деяких кадрах актори посміхалися, явно насолоджуючись знімальним процесом. При цьому в ефірі ні слова не говорилося про дійсне походження фотографій.

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На Першому каналі кадри супроводжувалися такими словами ведучої: "Західні політики і преса ігнорують очевидні докази того, що ніякої хімічної атаки в сирійському місті Дума не було. Напередодні з'явилися свідчення очевидців, вони також кажуть, що відеокадри, зняті бойовиками в лікарні, були інсценуванням".

Ті ж кадри були показані в програмі «Вести недели» з Дмитром Кисельовим від 22 квітня. «Ми ще знімали, як діти в кварталі були розкидані: хто в машинах, хто поруч з машинами, хто під машинами. Всі вони були нібито загиблими. Їх обличчя були жовтими», - говорить у сюжеті.

Показані в програмах кадри опублікувало видання Global Times в 2016 році.

Нагадаємо, що це далеко не перший прокол росТБ. Раніше російський телеканал видав архівне відео за недавній обстріл на Донбасі.

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Теги: #Сирія#Россия