Росіянин разом зі сміттям випадково спалив 13 будинків
В селищі Чорний Яр Новолялинского району на Уралі в результаті пожежі згоріли три житлових і 10 покинутих будинків. Вогонь охопив селище через чоловіка, який спалював сміття: полум'я перекинулося на суху траву, а далі вітер поніс його на сусідні ділянки.
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Як повідомляє JustMedia, в селищі розташовані житлові та дачні будинки. Всього зі стихією боролися 40 людей і 7 одиниць техніки. На місце НП був викликаний пожежний вертоліт Мі-8, однак до його прибуття вдалося локалізувати вогонь.
Загасивши селище, пожежники і добровольці вирушили гасити пожежу в лісі, куди вогонь перекинувся по сухій траві. Його площа склала 10 га.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії чиновники влаштували святковий бенкет в день трауру за загиблими в Кемерові.