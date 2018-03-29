У Росії чиновники влаштували святковий бенкет в день трауру за загиблими в Кемерові

Свято відзначали бібліотекарі та працівники будинків культури.

28 березня в російському місті Тобольську працівники районного Центру культури відзначали в ресторані своє професійне свято. У зв'язку з цим співробітникам адміністрації було оголошено догану.

Свято відзначали бібліотекарі та працівники будинків культури, повідомляє "Газета Кемерова".

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— Там не було жодного чиновника, ні від керівництва району, ні від профільних відділів адміністрації, як пишуть ЗМІ. Але ми їх не ділимо, це наші співробітники, підлеглі. Відповідно, юридичних аспектів покарання в цій ситуації менше, ніж моральних, — зазначив глава Тобольського району Юрій Батт.

Бенкет був замовлений заздалегідь, і за словами Батта "більшість людей, які там були присутні, пообідали і поїхали".

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерово відбулася 25 березня. За інформацією МНС РФ, він почався на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. За останніми офіційними даними, загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.