У РФ групу росіян не пустили на внутрішній рейс через відсутність китайських віз

Рейс «Уральських авіаліній» планував дозаправку на території КНР, пасажирів про це заздалегідь не попередили.

Групу росіян не пустили на борт літака, що летів з Владивостока в Єкатеринбург. В аеропорту від них вимагали наявність китайських віз для здійснення внутрішнього рейсу.

Як передає Ура.ру, рейс «Уральських авіаліній» планував дозаправку на території КНР. Пасажирів про це заздалегідь не попередили.

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Гроші за втрачені квитки пасажирам погодилися повернути з 25-відсотковим вирахуванням. У компанії послалися на правила перевезення та особливості законодавства Китаю, що забороняє безвізово використовувати транзитний коридор для жителів Росії, які переміщаються по своїй країні.

Також в авіакомпанії запевнили, що вже проводять внутрішнє розслідування інциденту. Передбачається, що проблеми виникли у пасажирів, які купували квитки онлайн.

Як повідомляв УНІАН, раніше росіянин подав позов на мільйон рублів до авіакомпанії через шурхіт упаковок для їжі.