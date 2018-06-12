У затопленому переході російського міста Об влаштували «венеціанський карнавал» (відео)

Міській владі добре відомо про проблеми із затоплюваними переходами, але проблема не вирішується.

Жителі міста Об у Новосибірській області РФ влаштували «Обський міський венеціанський карнавал» у затопленому підземному переході.

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Як повідомляє місцеве видання «ВашГород.ru», акція покликана привернути увагу до проблеми щорічно затоплюваного підземного переходу під федеральною трасою.

Відзначається, що міській владі добре відомо про проблеми із затоплюваними переходами, але проблема не вирішується.

Атмосферу венеціанського карнавалу у Сибіру створювали свічки в тарілках, квіти на воді, «гондольєр» з гітарою в гумовому човні та дівчата у карнавальних костюмах і гумових чоботях.

Раніше повідомлялося, що в селі Каргіно Вешкаймського району Ульянівської області Росії, інспектор ДПС виписав штраф за перехід дороги коровами в недозволеному місці.