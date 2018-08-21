Загроза всюди: більшість росіян вірить у таємний світовий уряд і теорію змови

У липні цього року, ВЦИОМ з'ясував, що 67% росіян вірять в існування «світового закулісся» як організації, що контролює світові процеси.

Понад 60% росіян вірять, що існують групи людей, які прагнуть зруйнувати традиційні духовні цінності російського народу і переписати історію Росії, повідомив "ВЦИОМ".

Так звана теорія змови проти Росії — не єдина концепція, згідно з якою якісь події чи явища контролюється таємною організацією.

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Можливо, найвідоміша конспірологічна теорія свідчить, що всім світом править таємна група людей, або «світовий уряд», пише "Газета.Ru".

У липні цього року, "ВЦИОМ" з'ясував, що 67% росіян вірять в існування «світового закулісся» як організації, що контролює світові процеси.

При цьому у члени світового уряду, в першу чергу, записують олігархів, фінансистів і банкірів. Разом з тим багато росіян вважають, що таємний уряд налаштований проти Росії.