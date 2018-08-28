У РФ підлітки побили шкільного вчителя через незнання блатного жаргону (фото)

У Петербурзі розслідують напад на шкільного вчителя. Його била натовп старшокласників, які сповідують ідеологію А.У.Є.

Поліція Петербурга порушила кримінальну справу за статтею 112 КК україни «Заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю з хуліганських спонукань» після інциденту з побиттям перехожих в Таврійському саду. Міцніше всього дісталося вчителю гімназії, який розгубився від питання агресивного натовпу «Че сидимо?».

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Напад сталося о дев'ятій годині вечора 24 серпня. Вчитель з двома дівчатами сидів на лавці. До них підійшла компанія підлітків, хвилин за десять до цього вони збивали сміттєві урни. Незнайомці почали безцеремонно мацати рюкзаки та сумки петербуржців.. 24-річний вчитель намагався напоумити підлітків: «Хлопці, давайте заспокоїмося і поговоримо». За цю пропозицію він був обдарований двома прицільними ударами в щелепу і множинними – по тулубу та голові. Били руками і ногами, пише "Фонтанка".

Вчителя госпіталізували в Олександрівську лікарню з двома переломами щелепи. Товаришу теж дісталося, йому зламали ніс.

Друзі постраждалих оперативно вирахували по соцмережам всю компанію. Її складають старшокласники з різних шкіл, об'єднані любов'ю до субкультури А. У. Є. «Арештантський уклад єдиний». Численні фотознімки на сторінках підлітків свідчать про ненависть до поліцейських, пристрасті до «блатного» сленгу і обожнювання тюремних порядків.

За 112 ст. Росії кримінальній відповідальності підлягають особи віком від 16 років і старше. Деякі автори, судячи по сторінках в соцмережах, для втілення своїх мрій поки не доросли.