У російському Мурманську діти "атакували" намет з безкоштовним морозивом - продавці "відстрілювалися" коробками (відео)
05:42, 02 вересня 2018Русский міръ
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Охоронці ледь стримували тиск натовпу, а коробки з морозивом довелося буквально кидати в людей.
Замість того, щоб вишикуватися в чергу, мурманчани оточили машину з частуванням / скріншот
У Росії ледь не знесли фургон з безкоштовним морозивом під час акції "Мурманськ - місто ласунів", яка пройшла в суботу, 1 вересня, на честь Дня знань.
Про це повідомляє "Северпост".
Гостям свята роздавали морозиво. Але замість того, щоб вишикуватися в чергу, мурманчане оточили машину з частуванням. Охоронці ледь стримували тиск натовпу, а коробки з морозивом довелося буквально кидати в людей. Це викликав масу негативних коментарів у жителів міста, яким виявилося соромно за земляків.
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