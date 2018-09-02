У російському Мурманську діти "атакували" намет з безкоштовним морозивом - продавці "відстрілювалися" коробками (відео)

Охоронці ледь стримували тиск натовпу, а коробки з морозивом довелося буквально кидати в людей.

У Росії ледь не знесли фургон з безкоштовним морозивом під час акції "Мурманськ - місто ласунів", яка пройшла в суботу, 1 вересня, на честь Дня знань.

Про це повідомляє "Северпост".

Гостям свята роздавали морозиво. Але замість того, щоб вишикуватися в чергу, мурманчане оточили машину з частуванням. Охоронці ледь стримували тиск натовпу, а коробки з морозивом довелося буквально кидати в людей. Це викликав масу негативних коментарів у жителів міста, яким виявилося соромно за земляків.