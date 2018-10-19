Новосибірська пенсіонерка подарувала міністру мило і мотузку на знак вдячності за підвищення пенсії (фото, відео)

Пенсіонерка купила їх на суму надбавки до прожиткового мінімуму.

Пенсіонерка з Новосибірська і член організації «Громадський патруль» передала міністру праці та соціального розвитку регіону Ярославу Фролову набір із мотузкою та милом. Так вона відреагувала на новину про те, що обласна влада планує підвищити прожитковий мінімум пенсіонерів на 89 рублів.

Пенсіонерка купила в гіпермаркеті «Лєнта» «подарунковий набір» на суму надбавки: сірники, мотузку, мило, сіль. Потім вона прийшла в Міністерство соціального розвитку Новосибірської області і передала товари співробітникові на прохідній. Безпосередньо пускати її до міністра відмовилися.

Читайте такожУ Росії депутат затребував на парковці місце для свого коня

"Немає слів, як я вдячна за надбавку до пенсії на 89 рублів від міністра! Хочу висловити йому подяку і вручити цей скромний дар на суму підвищення", - розповіла жінка біля входу в будівлю міністерства соціального розвитку регіону.

15 жовтня уряд Новосибірська схвалив законопроект про прожитковий мінімум для пенсіонерів на 2019 рік відразу в двох читаннях. Підвищення суми на 89 рублів було запропоновано міністром Ярославом Фроловим. За його ініціативою в 2019 році прожитковий мінімум пенсіонера складе 8814 рублів, що майже на 1 відсоток більше суми, одержуваної пенсіонерами в цьому році — 8725 рублів.

«Рівень прожиткового мінімуму <...> розрахований на основі споживчого кошика. Також враховані дані федерального органу влади за статистикою про рівень споживчих цін на продукти харчування, непродовольчі товари та послуги», — пояснив Фролов.