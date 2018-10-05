На Полтавщині двоє чоловіків з ножами і вилами напали на поліцейських - патрульні госпіталізовані

Двоє братів з вилами та ножами напали на поліцейських і нацькували на них вівчарку. Патрульні отримали ножові поранення та були госпіталізовані.

У Полтавській області затримано двоє раніше судимих чоловіків, які вчинили збройний напад на поліцейських при виконанні ними службових обов’язків.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області, 4 жовтня о 18:55 на лінію «102» надійшла інформація від жительки селища Котельва про побутову сварку зі співмешканцем, 1968 року народження, та його братом, 1971 року народження.

Зазначається, що працівники групи реагування патрульної поліції прибули за відповідною адресою та намагалися урегулювати конфлікт мирним шляхом. Однак несподівано чоловіки накинулися на правоохоронців з ножами. Як наслідок – патрульні отримали ножові поранення. Один із поліцейських здійснив попереджувальні постріли в землю.

На момент прибуття на місце події слідчо-оперативної групи зловмисники закрилися у будинку. Поліцейські намагалися шляхом перемовин переконати чоловіків припинити протиправні дії.

«Натомість брати вийшли із будинку, озброївшись вилами й лопатою, та нацькували на правоохоронців німецьку вівчарку. Поліцейські змушені були знешкодити тварину, використавши табельну вогнепальну зброю», - йдеться у повідомленні.

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За інформацією правоохоронців, один із чоловіків з вилами в руках накинувся на начальника Котелевського відділу поліції, який також прибув на місце події. У відповідь підполковник поліції застосував травматичну зброю, здійснивши постріли по ногах чоловіка.

Зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями Кримінального кодексу України – 345 (заподіяння тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу) та 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Поранених поліцейських з тілесними ушкодженнями доставлено до Котелевської центральної районної лікарні.

Окрім того, у будинку зловмисників поліцейські виявили пістолет з 8 набоями до нього, незареєстровану рушницю, муляж гранати Ф-1, близько 100 грамів макової соломки, 300 грамів пороху, 66 набоїв часів Другої світової війни різного калібру і ножі.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Встановлено, що обидва брати раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за спричинення тілесних ушкоджень та хуліганство.

Наразі тривають слідчі дії.

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