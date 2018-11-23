Розкрито таємницю загадкових польотів вертольотів Мі-8 над Кремлем, які перевозили людей у сітці (відео)

У Путіна відреагували на появу військових вертольотів над Кремлем.

Появу військових вертольотів над Кремлем у Федеральній службі охорони пояснили плановими навчаннями.

За даними відомства, подібні заходи проводяться щорічно, передає "Говорит Москва".

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"Нічого незвичайного не відбувалося, проводилися, як і завжди в останні роки, планові осінні навчання. Це один з етапів щорічних навчань, ми про них завжди повідомляли", - розповіли у центрі громадських зв'язків ФСО.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відповів на запитання про появу двох військових вертольотів над Кремлем. За його словами, це були навчання, передають "Известия".

"Нічого екстраординарного в цьому немає. Кремль — це резиденція глави держави. Нехай частково відкрита, але резиденція", — сказав Пєсков під час брифінгу у п'ятницю, 23 листопада.

Він також зазначив, що проведення навчань — це цілком нормальна практика, але подробиці про етапи треба уточнювати у ФСО. Пєсков додав, що не знає, брали участь у навчаннях манекени чи бійці.

Раніше ЗМІ повідомили, що в Москві з території Кремля злетіли два вертольоти Мі-8, які потім полетіли в бік станцій метро Новокузнецька і Павелецька.

Один з вертольотів тягнув сітку, в якій були три фігури, що нагадують людей.

Потім очевидці опублікували відео, на якому чітко видно, як у цій сітці рухаються люди.