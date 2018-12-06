Натовп "VIP-бабусь" замість Кіркорова: в мережі розповіли про жахи закулісся пропагандистського "Блакитного вогника"

Справжнє «свято» новорічного шоу не відрізнялося від нервових, жорстоких, часом хамських буднів.

Відомий з часів Радянського Союзу «Блакитний вогник», який раніше впевнено щось бурчав з телевізора під дзвін келихів з шампанським, однозначно представлявся островом щастя, казок і чудес. Все це було так, доки на нього випадково не запросили блогера.

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Блогер @natakondra розповіла в Instagram про свої яскраві враження від зйомок у новорічному «Блакитному вогнику», куди її раптово запросили, обіцяючи при цьому вельми приємну суму грошей.

За словами дівчини, її покликали на зйомки, пообіцявши виступу Філіпа Кіркорова, Григорія Лепса, Стаса Костюшкін та інших знаменитостей, а також шампанське, «запаморочливу новорічну атмосферу» і тисячу рублів.

Дівчина розраховувала на нові знайомства і дізнатися, як проходять зйомки. Проте все пішло не так, як вона припускала.

«Натовп соромливих студенток, і зухвалих бабульок vip мене вставили у стіну, коли почали видавати талончик, за яким можна буде потім отримати зарплату», — написала вона.

Потім, за її словами, їм роздали «мішки з-під картоплі» і попросили прибрати туди цінні речі, сумки, взуття і верхній одяг.

Блогер зазначила, що після двох годин їй стало нецікаво, а всього зйомки були 12 годин.

У цілому виявилося, що для того, щоб глядачі могли смачно поїсти і солодко випити за новорічним столом під феєричне шоу «Блакитного вогника», знімальна група і масовка, встигають отримати неабияку порцію негативу від так званого святкового шоу.