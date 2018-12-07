Пустилися берега: у РФ колишніх вчителів хімії будуть судити за виробництво амфетаміну

Колишній викладач фізики шукала покупців, у той час як її напарник був зайнятий виготовленням психотропної речовини на замовлення.

Прокуратура Санкт-Петербурга (Росія) затвердила обвинувальний висновок стосовно двох колишніх вчителів хімії та фізики, які налагодили виробництво та реалізацію амфетаміну в особливо великому розмірі.

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Про це в п'ятницю, 7 грудня повідомляє прес-служба відомства РФ. За даними слідства, обвинувачені, використовуючи свої знання в галузі хімії, організували лабораторію на території Виборзького району Ленінградської області, де варили заборонену речовину з метою його подальшої реалізації в Санкт-Петербурзі.

Колишній викладач фізики займалася пошуком покупців, у той час як її напарник був зайнятий виготовленням психотропної речовини на замовлення. У період з травня 2017 року по лютий 2018 року учасники злочинного угруповання виготовили шість партій амфетаміну вагою близько 1,3 кілограма.

Наразі обвинувачені під вартой, а матеріали справи направлені в суд для розгляду по суті.