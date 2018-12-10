Шнуров висміяв матірним віршем російське аеротаксі, що впало в замет

Шнуров висміяв любов росіян до винаходів, які виявляються марними і які неможливо використовувати за призначенням.

Лідер російської групи «Ленінград» Сергій Шнуров присвятив матірний вірш розробленому в російському інноваційному центрі «Сколково» прототипу аеротаксі, який впав в замет під час презентації.

Вірш музикант опублікував в Instagram.

Шнуров висміяв любов росіян до винаходів, які виявляються марними і які неможливо використовувати за призначенням.

Царь-Пушка не стреляла, и по факту,

В Царь-Колокол ни разу не звонили.

Логически продолжить, если так-то,

Фантазию включить, домыслить или,

Чтобы культура не стояла, как болото,

Чтобы потомки не сказали — виноваты.

В Кремле, к вышеозначенным царь-что-то,

Пора бы новые добавить экспонаты.

Ракету-Царь, что как-то не взлетела.

Машину-Царь, но только в чертежах,

А рядом с нею золотая стела,

На ней Царь-*** [пенис], по прозвищу — Лежак.

Відзначимо, 7 грудня повідомлялося, що розроблений в «Сколково» прототип аеротаксі вартістю 12 мільйонів рублів не зміг пройти перше випробування і впав в замет.

Як повідомляв УНІАН, лідер групи "Ленінград" знову одружився і написав про це вірш.