Шнуров висміяв матірним віршем російське аеротаксі, що впало в замет
Лідер російської групи «Ленінград» Сергій Шнуров присвятив матірний вірш розробленому в російському інноваційному центрі «Сколково» прототипу аеротаксі, який впав в замет під час презентації.
Вірш музикант опублікував в Instagram.
Шнуров висміяв любов росіян до винаходів, які виявляються марними і які неможливо використовувати за призначенням.
Царь-Пушка не стреляла, и по факту,
В Царь-Колокол ни разу не звонили.
Логически продолжить, если так-то,
Фантазию включить, домыслить или,
Чтобы культура не стояла, как болото,
Чтобы потомки не сказали — виноваты.
В Кремле, к вышеозначенным царь-что-то,
Пора бы новые добавить экспонаты.
Ракету-Царь, что как-то не взлетела.
Машину-Царь, но только в чертежах,
А рядом с нею золотая стела,
На ней Царь-*** [пенис], по прозвищу — Лежак.
Відзначимо, 7 грудня повідомлялося, що розроблений в «Сколково» прототип аеротаксі вартістю 12 мільйонів рублів не зміг пройти перше випробування і впав в замет.
Як повідомляв УНІАН, лідер групи "Ленінград" знову одружився і написав про це вірш.