На відео видно, що нафтовий об'єкт повністю перетворився на згарище.

У мережі з'явилося нове відео повністю згорілої нафтобази в Ростовській області. Вона палала понад 5 днів після атаки дронів.

"15 років будували, за тиждень ухандокали", - каже автор відео, яке публікують російські канали.

Нафтобазу в Пролетарську (Ростовська область) напередодні атакували українські безпілотники. З 18 серпня пожежу не можуть загасити. На відео видно, що зараз вогонь удалося локалізувати.

Через пожежу влада Пролетарська скасувала свята — День міста та століття Пролетарського району. Під час гасіння пожежі постраждали не менше 47 пожежників. Через диму, що затягнув Пролетарськ, у місті почався ажіотаж на купівлю марлевих пов'язок і масок. Щоночі на вулицях міста осідає чорний пил, що покривається різнобарвною нафтовою плівкою.

Атака на нафтобазу в Пролетарську

Тиждень тому у місті Пролетарськ (Ростовська область) дронами було атаковано нафтобазу. Пожежу ще не встигли загасити, як об'єкт знову атакували безпілотники. Пізніше стало відомо, що вогонь перекинувся на суху рослинність, а потім почали горіти житлові будинки.

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