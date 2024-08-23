Палає ціла вулиця з будинками, згоріло вже щонайменше 6 будинків.

Пожежа на нафтобазі в Пролетарську Ростовської області, яка почалася після атаки безпілотників 6 днів тому, вийшла за межі бази, випливає з повідомлення МНС. За інформацією відомства, спершу вогонь перекинувся на суху рослинність, а пізніше - на житлові будинки.

Телеграм-канал Shot із посиланням на місцевих жителів пише, що "горить ціла вулиця Чапаєва з житловими будинками", згоріло вже щонайменше 6 будинків. Водночас частина городян не згодна з версією МНС і стверджує, що НП могла статися внаслідок навмисного підпалу.

У гасінні вогню беруть участь 40 рятувальників і 12 одиниць техніки, інформує МНС.

Пожежа на нафтобазі в Пролетарську

У Пролетарську Ростовської області РФ уже шосту добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі після дронової атаки з українського боку 18 серпня. Під час гасіння сталася розгерметизація кількох ємностей із пальним - стався вибух, у небо піднялися величезні стовпи полум'я. При цьому постраждали понад 40 пожежників.

Крім того, нафтобазу в Пролетарську знову атакували безпілотники.

Як повідомляє "База", БПЛА спробував атакувати територію підприємства сьогодні близько 5 ранку. За попередніми даними, внаслідок падіння дрона ніхто не постраждав.

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