Росіянин катав власну доньку, висунувши її з вікна BMW (відео)

У Красноярському краї Росії порушено кримінальну справу стосовно жителя Зеленогірська, який висунув немовля з вікна автомобіля і проїхався з ним таким чином. Про це повідомляє місцевий "7 канал".

Як пише видання, рік тому житель Зеленогірська виклав на сторінці "ВКонтакте" відео, на якому посадив малюка на вікно BMW і проїхав із ним по трасі на великій швидкості. Також він опублікував фото, де тримав дитину за ногу на краю даху багатоповерхового будинку.

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У СК РФ розповіли історію фото і відео з немовлям: 1 лютого 2016 року чоловік вийшов на дах дев'ятиповерхівки міста Зеленогірська, взяв за ліву ногу тримісячну доньку і тримав її головою вниз на витягнутій руці.

Відео з BMW було зроблено в червні 2016-го року. Встановлено, що спорткар належав чоловікові. Доньці, яку він катав, тоді було приблизно 10 місяців.

Чоловік спочатку заявив, що грав із лялькою, але потім зізнався слідчим, що на фото і відео - його старша дочка. Чоловік живе з дружиною і виховує ще одну доньку - вона народилася цього року.

"7 каналу" в Слідчому комітеті РФ уточнили, що за словами чоловіка, дружина знає про події, і повністю підтримує чоловіка. Відомо, що в 2007 році він скоїв крадіжку в магазині, має 4 неоплачених штрафи за порушення ПДР. Офіційно батько ніде не працює.

На нього завели справу за статтею 156 КК РФ (Невиконання обов'язків по вихованню неповнолітнього), максимальне покарання за нею - 3 роки позбавлення волі і позбавлення права займати певні посади на 5 років.