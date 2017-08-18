У Москві чоловіку ледь не зламали руку через те, що він припаркувався на місці мера (відео)

У Москві охорона мерії ледь не зламали руку чоловіку, який припаркував свій автомобіль на особистому місці мера міста Сергій Собяніна. Про це у Twitter розповів сам постраждалий Вадим Коровін.

Він повідомив, що охорона не дозволила поки госпіталізацію. Чоловіка планують перед цим доставити у відділок поліції на Тверській.

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Коровін пояснив, що охорона мерії його схопила після того, як він відмовився від’їхати із парковки.

Пізніше Коровін опублікував відео, де повідомив, що у лікарні Скліфосовського його намагаються «зробити п’яним».

«Мені зламали руку за те, що я припаркувався на місці мера Москви))) не сумуйте)))», - написав Коровін, втім пізніше стало відомо, що рука не зламана, а лише розтягнуті зв'язки.