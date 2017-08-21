У Росії учасники весільного кортежу влаштували масову бійку через об'їзд калюжі (відео)

У Красноярську відбулася масштабна дорожня розбірка через спробу об'їхати величезну калюжу, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на соцмережі.

Читайте такожУ Росії поліцейський застрелився при спробі добити єнота прикладом

Інцидент стався 20 серпня на вулиці Залізничників. На опублікованому в соцмережах відеозаписі видно, як група чоловіків влаштувала розбірки у вузькому дворі. Автомобілістам довелося шукати об'їзні шляхи через величезну калюжу. У результаті суперечка про те, хто кому повинен поступитися дорогою завершилася масовою бійкою, в якій взяли участь близько 10 осіб.

Однією зі сторін конфлікту опинився автомобіль з весільного кортежу, а майже всі учасники були гостями урочистості.