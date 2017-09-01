У Росії в День пенсіонера бабці обікрали дітей, які їх вітали (відео)

У Єкатеринбурзі невідомі бабусі викрали речі дітей, які брали участь у концерті для літніх людей, повідомила мешканка міста Світлана Дюпіна. Про це вона написала у своєму Facebook, прикріпивши до посту два відео з камер спостереження.

«Сьогодні дітки нашого колективу виступали в ПІВСі (Палац ігрових видів спорту) на Дні пенсіонера. І під час виступу нас обікрали бабки-злодійки», — розповіла вона в четвер, 31 серпня.

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На відео видно, що невідомі жінки пенсійного віку залізли в дитячі речі та рюкзаки, залишені без перегляду, і забрали все цінне, що знайшли. Вони забрали з собою два рюкзака і парасольку. Потерпілі заявили, що так і не дочекалися допомоги від охорони ПІВСа.

За словами постраждалої, в будівлі Палацу спорту організували три периметри з охороною. Але ці заходи безпеки виявилися марними.

Як додає «Уралінформбюро», в поліцію не надходили заяви від потерпілих. Співробітники правоохоронних органів просять звернутися в чергову частину всіх, хто постраждав від дій пенсіонерок, щоб організувати перевірку та встановити особи зловмисниць.

Міжнародний день людей похилого віку відзначається 1 жовтня, проте в 2017 році міністерство культури Свердловської області вирішило провести місячник, присвячений цій даті, — він почався 27 серпня. Заплановані різні заходи: дні відкритих дверей, медичні огляди, клуби, концерти, зустрічі та екскурсії.