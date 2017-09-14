Спільнику Путіна прем'єру РФ Дімону Медведєву виповнюється 52 роки: чим він запам'ятався, перебуваючи у владі (відео)

Спільник президента Російської Федерації Путіна, а заодно прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв сьогодні святкує 52-ий день народження.

Пропонуємо згадати, чим запам'ятався неоднозначний Медведєв за роки перебування у владі. Ні для кого не секрет, що він - запеклий фанат техніки компанії Apple, фотографи неодноразово фіксували його з iPhone або iPad в руках. На багатьох засіданнях Медведєв замість того, щоб слухати доповідачів, утикається в свій планшет американського виробництва.

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Медведєв - той ще модник. Він дуже любить імпортні кросівки, вартістю від $280 і сорочки приблизно такої ж вартості. Також прем'єра РФ зафіксували на фото в окулярах Cartier, які до того ж виявилися жіночими.

Ну і як же не згадати садибу правої руки Путіна, яка оцінюється в 25-30 млн рублів. Крім маєтку XVIII століття, яким володіє Медведєв, на території є цілий будинок для качок. При цьому, спілкуючись зі збіднілими за час анексії жителями Криму, він цинічно говорить "Денег нет, но вы держитесь". Після цього навряд чи знайдеться багато охочих привітати Медведєва з днем народження.

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