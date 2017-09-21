Родичам зниклих жителів Чечні заборонили скаржитися омбудсмену

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова на цьому тижні прилетіла в Грозний, щоб спробувати розібратися в ситуації зі зниклими в кінці минулого року жителями Чечні. Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Це люди з так званого розстрільного списку, опублікованого "Новою газетою". Видання стверджує, що їх вбили в Чечні. Як розповіли родичі зниклих, перед приїздом делегації "з перевіркою з Москви" їм нібито надійшли погрози від співробітників правоохоронних органів.

Москалькова провела в Чечні три дні - її робоча поїздка закінчується в четвер, 21 вересня. Офіційно про те, що омбудсмен летить в Грозний, було оголошено в останній момент.

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Під час поїздки омбудсмену вдалося з'ясувати, що троє людей зі списку живі, троє загинули в результаті нападу на Грозний 18 грудня. Ще двоє померли своєю смертю: співробітник апарату Москальковой Іван Соловйов побував у селах Гехи і Курчалой, де зустрівся з родичами, які пред'явили свідоцтва про смерть і просили їх більше не турбувати.

За словами Москалькової, місцеві управління МВС і Слідчого комітету Росії (СКР) порушили 12 кримінальних справ на людей зі списку "Нової газети". По деяких справах проходять кілька людей. Всі вони оголошені в розшук.

Розслідування кримінальних справ також буде вестися слідчими органами Чечні. Родичі зниклих побоюються, що якщо справа не піде на федеральний рівень, а залишиться в республіці, правди вони не дізнаються.

Зазначається, що до приїзду Москалькової в Грозний готувалися не тільки працівники її апарату, але і чеченські правоохоронні органи. Напередодні візиту омбудсмена вони зібрали родичів зниклих людей і повідомили: "З Москви "їде перевірка", не намагайтеся з ними зв'язуватися, а якщо вони захочуть зв'язатися з вами і ви їм скажете, буде погано".

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За словами відразу декількох співрозмовників в Чечні, знайомих з ситуацією, людям заявили приблизно наступне: "У вас нічого не вийде, і ця перевірка жодним чином вам не допоможе".

Крім того, як стверджують джерела, на багатьох родичів зниклих продовжують чинити тиск: "Вимагають підтвердити, що їхні сини поїхали в Сирію".

Прес-секретар голови Чечні Рамзана Кадирова Альва Карімов назвав повідомлення про тиск на родичів зниклих "нісенітницею".

Раніше повідомлялося, що сім'ї зниклих в Чечні чоловіків змусили писати, що вони в Сирії.