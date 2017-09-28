У російському Новосибірську заборонили домашнім тваринам голосно гавкати і вити вночі

Депутати законодавчих зборів Новосибірської області в четвер на сесії ухвалили в першому читанні законопроект, що передбачає штрафи для власників домашніх тварин, чиї вихованці шумлять ночами, повідомив РІА Новини представник парламенту.

"Законопроект сьогодні прийнятий в першому читанні", — сказав співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, поправки в закон "Про окремі питання забезпечення тиші та спокою громадян на території Новосибірської області" зобов'яжуть власників домашніх тварин "вживати заходів щодо припинення дій домашніх тварин, які виробляють шум і порушують тишу і спокій громадян (гавкіт, виття і так далі).

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У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його прийняття необхідно, виходячи з вимог до власників домашніх собак і кішок дотримуватися громадський порядок, не порушувати тишу і спокій.

Дотримуватися закон про тишу потрібно буде з 22.00 до 7.00 у будні дні та з 22.00 до 9.00 у вихідні і неробочі святкові дні. Вдень домашні тварини не повинні шуміти з 13.00 до 14.00. Чинний зараз закон забороняє в ці години шуміти тільки мешканцям багатоквартирних будинків. Порушників чекають штрафи від 3 тисяч рублів для звичайних людей до 10 тисяч для юридичних осіб.