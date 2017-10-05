"Сдохните быстрее!": депутат Держдуми Мілонов заявив про бажання влаштувати масовий розстріл "голубых і наркоманов"

Депутат Держдуми Віталій Мілонов закликав розстрілювати наркоманів. Про необхідність знищувати всіх наркозалежних парламентарій розповів в шоу пранкерів Вована і Лексуса на YouTube-каналі real talk.

«Мені хочеться вийти з дробовиком і залишити цих наркоманів лежати там, розумієте. Тому що вони сволочі, нелюди, покидьки. Наркоман - це гірше тварини, він матір свою зжере заради дози.

Всю країну треба перевірити на наркотики: з 8 до 99 років! Здохніть швидше! Очистити треба країну від нечисті: "наркоманов і голубых!», - заявив Мілонов і додав, що ніколи не вживав наркотичні речовини, «тому що це писька диявола».

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Депутат пояснив, що дозволяє собі подібні висловлювання, оскільки він «художник і майстер гротеску».

В тому ж випуску, частина якого опублікував раніше в Instagram хіп-хоп-виконавець Птаха, парламентарій сказав про необхідність розстрілювати реперів. Він висловив переконання, що тільки масові страти допоможуть врятувати російську культуру, і запропонував почати з Оксімирона. У коментарі до запису Птаха поскаржився, що в його випадку такі висловлювання призвели до судимості за статтею 282 КК Рф («Збудження ненависті або ворожнечі», і припустив, що Мілонову не загрожує притягнення до відповідальності за депутатської недоторканності.