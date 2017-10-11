У Росії мати дзюдоїста побила його під час турніру за непристойний жест, а потім накинулася на суддю (відео)

На турнірі з дзюдо в Новгородській області Росії мати накинулася на свою дитину за те, що хлопець показав непристойний жест судді. Про це повідомляє "Великий Новгород".

На кадрах видно, як жінка завдає дитині кілька потужних ударів. Після цього вона накидається з кулаками і на суддю, що вступився за дитину. Деякі ЗМІ зазначають, що це був один з глядачів.

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«Хлопець вигравав, а потім, на останніх секундах, програв чистим кидком. Не витримав і показав судді середній палець. Його мати це помітила, після чого вирішила провчити його, але емоції зашкалювали», - пояснила тренер з дзюдо Вікторія Чистякова.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії ведмідь напав на дресирувальника. Тварина повалила дресирувальника на підлогу і хотіла його атакувати.