Наздогнав приборкувача у два стрибки: в Росії ведмідь напав на дресирувальника (відео)
15:46, 10 жовтня 2017Русский міръ
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Тварина повалила дресирувальника на підлогу й хотіла його атакувати.
У Сиктивкарі, столиці Комі, ведмідь напав на дресирувальника під час вистави для дітей. Відеозапис події виклали в мережу очевидці.
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РосЗМІ повідомляють, що тварина швидко наздогнала приборкувача і повалила його на підлогу. На допомогу прийшов помічник дресирувальника, вдаривши кілька разів хижака палицею. Зазначається, що циркач унаслідок НП не постраждав.
Як повідомляв УНІАН, в Іркутській області ведмідь відгриз руку п'яному чоловікові, який намагався погодувати тварину згущеним молоком.
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