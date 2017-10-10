Наздогнав приборкувача у два стрибки: в Росії ведмідь напав на дресирувальника (відео)

У Сиктивкарі, столиці Комі, ведмідь напав на дресирувальника під час вистави для дітей. Відеозапис події виклали в мережу очевидці.

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РосЗМІ повідомляють, що тварина швидко наздогнала приборкувача і повалила його на підлогу. На допомогу прийшов помічник дресирувальника, вдаривши кілька разів хижака палицею. Зазначається, що циркач унаслідок НП не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, в Іркутській області ведмідь відгриз руку п'яному чоловікові, який намагався погодувати тварину згущеним молоком.